Автоэксперт назвал три главные ошибки водителей в дальней дороге

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Плохой сон накануне поездки, неверный расчет сил и игнорирование прогнозов дорожной ситуации — все это может значительно осложнить длительный выезд. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Он отметил, что перед дальней дорогой автомобилисту крайне важно выспаться.

— Крепкий сон очень важен, потому что от состояния водителя зависят и безопасность, и удовольствие от поездки. Невыспавшийся человек не может прогнозировать ситуацию. А это не менее важно, чем быстрая реакция, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Водителю, который плохо спал накануне поездки, необходимо регулярно делать остановки в процессе езды, заметил Сачков. По словам автоэксперта, 20–30 минут сна дадут возможность проехать два–три часа.

Игнорировать сонливое состояние нельзя, подчеркнул специалист.

— Ни в коем случае не надо бороться со сном. Все советы, которые существуют на эту тему, помогают очень недолго. Однако достаточно отключиться на долю секунды — и эта доля может стать роковой, — предупредил эксперт.

Автолюбителям, которые не ездят на дальние дистанции регулярно, желательно делать остановки каждые три часа, посоветовал Сачков. При этом профессиональные водители могут обходиться без перерыва гораздо дольше — здесь все зависит от навыков, подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что плохое качество дороги может значительно растянуть поездку. Это важно учитывать при планировании маршрута, отметил Сачков.

— 500 километров по автомагистрали и 500 километров по горному серпантину — не одно и то же. В первом случае такое расстояние можно преодолеть часов за пять, если ехать без остановок, однако во втором случае средняя скорость будет максимум 50 километров в час. Соответственно, и времени потребуется гораздо больше, — заметил специалист.

Также перед поездкой важно изучить дорожную ситуацию, рекомендовал собеседник «ВМ». В некоторых случаях лучше выехать раньше, чем выспаться и попасть в многочасовую пробку, заключил Сачков.