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Андрей Бочкарев: Строительство амбулаторного корпуса в Коммунарке скоро завершится

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Строительство амбулаторного корпуса в Коммунарке скоро завершится
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке завершилось к настоящему моменту на 92 процента. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже обустроили в корпусе подземную и наземную части. Ремонтники также отремонтировали светопрозрачные конструкции, а также кровлю и перегородки.

Заммэра добавил, что специалисты заканчивают отделывать внутреннюю часть объекта, монтировать инженерные системы и благоустраивать территорию.

Полностью завершить строительные работы планируется до конца 2021 года.

Глава стройкомплекса уточнил, что в Коммунарке также продолжают строить роддом на 130 коек. Его степень готовности оценивается на 79 процентов.

За девять месяцев текущего года в Москве ввели четыре медицинских объекта. Еще 34 корпуса для нужд здравоохранения находятся в стадии строительства. Их совокупная площадь — 688 тысяч квадратных метров. Подробности рассказал в среду, 6 октября, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Среди введенных объектов глава ведомства назвал детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в Нагатинском Затоне. Несмотря на сложности с подрядчиком, проект удалось реализовать в кратчайшие сроки.

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