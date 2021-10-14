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Диетолог оценила реалити-шоу о похудении

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог оценила реалити-шоу о похудении
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Наталья Круглова высказала мнение о многочисленных ток-шоу о похудении, которые стали популярны на современном телевидении.

Эксперт отметила, что к подобным передачам относится негативно, так как для нее странно лечить ожирение — хроническое заболевание, склонное к прогрессированию — на съемочной площадке. Она пояснила, что с такой проблемой нужно идти к специалистам, а не на съемки.

— Во-вторых, мне кажется, такие шоу работают на стигматизацию людей, страдающих ожирением. У нас в обществе, мягко говоря, не очень хорошо относятся к людям с лишним весом, а подобные шоу могут увеличивать это негативное отношение, — уточнила она в комментарии ФАН.

Все это негативно влияет на психологическое состояние людей, имеющих избыточный вес. У них повышается тревога, депрессия, что приводит к дальнейшему нарушению пищевого поведения.

Также врач отметила, что подобные программы формируют неверное представление о правильном питании и о здоровом образе жизни.

До этого диетолог рассказала, какие продукты повышают ясность ума у пожилых людей.

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