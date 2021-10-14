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Врачи перечислили главные симптомы гриппа

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи перечислили главные симптомы гриппа
Фото: Pixabay

Врач-биохимик, врач клинической лабораторной диагностики Анна Волкова рассказала об основных особенностях гриппа.

Специалист отметила, что грипп протекает куда тяжелее и длится значительно дольше, чем другие вирусные заболевания. Срок лечения может составить от двух недель до месяца.

Болезнь всегда начинается с резкого подъема температуры, возникают признаки интоксикации. Больной может жаловаться на головную боль, могут наблюдаться расстройство работы желудочно-кишечного тракта и неизменное снижение аппетита. Заложенность носа и боль в горле могут появиться позже, на 2–3-й день.

С первых дней признаки гриппа заметны внешне: кожа бледная, на щеках румянец, а глаза характерно блестят.

— Главная отличительная особенность гриппа — внезапное начало, ― уточняет Анна Волкова в комментарии Nation News. — В первые дни происходит подъем температуры до высоких цифр. Температура при гриппе обычно держится до пяти–семи дней и превышает отметку в 38,5 градуса.

Врач добавила, что вкус и обоняние при гриппе тоже могут пропадать, но по мере выздоровления восстанавливаются.

В свою очередь врач Николай Дубинин отметил, что грипп особенно опасен не столько своими характерными симптомами, сколько серьезными последствиями, которые могут развиться из-за позднего обращения к врачам. Среди основных осложнений он выделил отек легких, энцефалит, менингит, фронтит, вирусную пневмонию, обострение хронических болезней, передает ФАН.

До этого иммунолог рассказал, можно ли сделать прививки от коронавируса и гриппа в один день.

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