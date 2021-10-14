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Москалькова сообщила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки в колониях

Михаил Алимов

Общество
Москалькова сообщила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки в колониях
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Разрабатывается совместный с Советом Федерации законопроект об отдельном наказании за пытки в исправительных колониях. Об этом в четверг, 14 октября, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания, — передает ее слова РИА Новости.

Она надеется, что проект поддержат законодатели.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин, которого избрали в восьмой созыв нижней палаты от округа в Саратове, в четверг, 7 октября, заявил, что проконтролирует связанную с пытками осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области ситуацию. Он отметил, что сотрудники, которые знали о преступлениях в межобластной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по региону, должны ответить за это.

В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера. Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

После публикации видеоролика с изнасилованием и пытками одного из заключенных глава УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

В результате СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту.

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