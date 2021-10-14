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Еще один фигурант появился в деле о мошенничестве сотрудника столичной ГИБДД

Илья Ашуров

Происшествия
Еще один фигурант появился в деле о мошенничестве сотрудника столичной ГИБДД
Фото: СК РФ

Следственный комитет просит заключить под стражу сотрудника ГИБДД и его сообщника, которые пытались получить 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следствие обвиняет в покушении на мошенничество старшего инспектора столичной ГИБДД и оперуполномоченного УВД ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

До этого «ВМ» сообщала, что силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела.

Еще один фигурант появился в деле о мошенничестве сотрудника столичной ГИБДДФото: Пресс-служба МВД

Мужчина, состоящий на службе в Госавтоинспекции, вместе со своим сообщником из МВД узнал о бизнесмене, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Автоинспектор вышел на связь с предпринимателем и убедил его в том, что он якобы имеет связи для прекращения уголовного дела. За свои услуги он попросил 35 миллионов рублей.

«Предприимчивого» инспектора поймали с поличным при передаче денег.

4 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе обсуждения темы безопасности дорожного движения затронул тему эффективности работы сотрудников ГИБДД. Он подчеркнул, что важной составляющей в работе автоинспекторов является соблюдение «законности и дисциплины».

По словам Колокольцева, большая часть сотрудников дорожной полиции отличается профессионализмом. Однако ряд проблем все же есть, среди них и коррупция.

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