Еще один фигурант появился в деле о мошенничестве сотрудника столичной ГИБДД
Следственный комитет просит заключить под стражу сотрудника ГИБДД и его сообщника, которые пытались получить 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела. Об этом в четверг, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По ее словам, следствие обвиняет в покушении на мошенничество старшего инспектора столичной ГИБДД и оперуполномоченного УВД ЮВАО ГУ МВД России по Москве.
— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.
До этого «ВМ» сообщала, что силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела.
Мужчина, состоящий на службе в Госавтоинспекции, вместе со своим сообщником из МВД узнал о бизнесмене, в отношении которого возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Автоинспектор вышел на связь с предпринимателем и убедил его в том, что он якобы имеет связи для прекращения уголовного дела. За свои услуги он попросил 35 миллионов рублей.
«Предприимчивого» инспектора поймали с поличным при передаче денег.
4 октября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе обсуждения темы безопасности дорожного движения затронул тему эффективности работы сотрудников ГИБДД. Он подчеркнул, что важной составляющей в работе автоинспекторов является соблюдение «законности и дисциплины».
По словам Колокольцева, большая часть сотрудников дорожной полиции отличается профессионализмом. Однако ряд проблем все же есть, среди них и коррупция.