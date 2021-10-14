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Директор гида Michelin прокомментировал награждение ресторанов Москвы

Виктория Сикерина

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Директор гида Michelin прокомментировал награждение ресторанов Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Международный директор «Красного гида» Michelin Гвендаль Пулленек заявил, что столичные заведения общественного питания задают новые тенденции в кулинарии. Такое мнение он выразил в четверг, 14 октября, в ходе церемонии награждения ресторанов в концертном зале «Зарядье».

Он отметил, что московские шеф-повара отличаются высоким уровнем профессионализма.

— Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. В первый гид по Москве войдут 69 ресторанов, — сообщил Гвендаль Пулленек.

По его словам, выбор заведений проводился по пяти критериям: качество продуктов, сочетание вкусов, мастерство повара, соответствие цены и постоянство.

При этом директор гида подчеркнул, что в Москве жители и туристы могут попробовать блюда из различных стран мира.

— Говоря о Москве как о направлении гастрономического туризма нельзя также забывать о шеф-поварах и их командах, которые каждый день делают свой вклад в развитие столичной кулинарии. В Москве вы сможете погрузиться в традиции российской кулинарии, а также попробовать блюда из любого уголка света: здесь представлены греческая, итальянская, китайская, французская кухни и многие другие, — добавил Гвендаль Пулленек.

В четверг, 14 октября, семь заведений общественного питания в Москве получили награду «Красного гида» «Мишлен». Еще два столичных ресторана получили по две звезды от именитого рейтинга.

Одну звезду получили заведения Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Двойной награды удостоены рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.

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