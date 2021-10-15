Адвокат рассказал, как тезке должника вернуть списанные по ошибке деньги

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Нередко происходит ситуация, когда двойникам должников ошибочно списывают средства. Что делать в таких случаях, чтобы вернуть свои сбережения, рассказал адвокат, член Международного Союза адвокатов Сергей Ершов.

Сначала эксперт рекомендует прийти в отделение вашего банка с оригиналом паспорта или другим документом, подтверждающим личность, и объяснить консультанту сложившуюся ситуацию. В банке необходимо запросить копию постановления пристава, чтобы убедиться в наличии тезки и узнать, в какое отделение службы судебных приставов необходимо обратиться.

— Также попросите номер счета, с которого произошло списание, и выписку о движении средств по счету, которая подтверждает ошибочное списание суммы. Эта информация понадобится при подаче заявления в ФССП на возврат неправомерно изъятых у вас средств, — отметил Ершов в комментарии ФАН.

Следующий этап — обращение в территориальный орган ФССП. Нужно будет предоставить доказательства того, что вы и должник — разные люди. Идентификаторами являются СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, серия и номер водительского удостоверения.

После рассмотрения заявления судебный пристав должен отменить все наложенные аресты и ограничения, а также принять меры по возврату денежных средств.

До этого стало известно, что ЦБ проверит карточные переводы россиян.