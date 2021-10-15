Врач рассказала, что важно сделать перед прививкой от коронавируса

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Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защитить себя и окружающих от распространения коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог, специалист Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, что необходимо знать каждому желающему сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Она отметила, что перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Специалист должен рассказать пациенту, какие могут быть реакции на укол, а также перечислить всевозможные осложнения.

Иммунолог отметила, что врач после осмотра и беседы решает, можно ли человеку делать прививку. После этого пациенту должны обязательно измерить температуру и давление.

Специалист уточнила, что люди переносят вакцинацию по-разному, но болезнь будет гораздо опаснее для организма.

— Я могу сказать о коронавирусе, что болеть гораздо хуже, чем прививаться, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

До этого вирусолог заявил, что люди стали безграмотными и забыли о пользе вакцинации.