Москвичи получили более 200 тысяч уведомлений об этапах переселения по реновации с помощью суперсервиса

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Пользователи суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» в Москве получили более 200 тысяч уведомлений об этапах переселения. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

— С момента запуска в ноябре 2020 года суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» участникам программы реновации направлено более 200 тысяч электронных уведомлений об этапах переселения. В их числе сведения о начале переселения, письмо с предложением новой квартиры, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры, оповещения о поданном согласии либо отказе на предложенную квартиру, проект договора на новую квартиру с приглашением на подписание договора, сведения об устранении строительных дефектов в случае выявления, а также уведомления о подписанном договоре с предложением воспользоваться помощью при переезде, — передает ведомство слова его руководителя Сергея Левкина.

Отмечается, что в суперсервисе доступны все необходимые услуги для участников программы. В том числе и ответы на насущные вопросы, вроде сроков получения ключей от новой квартиры, какие документы необходимы для переселения и что нужно сделать для покупки дополнительного пространства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что до конца 2021 года в рамках программы реновации откроют еще десять центров информирования по переселению в домах, где идет подготовка к передаче под заселение. Они размещаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации, недалеко от домов, которые подлежат демонтажу.