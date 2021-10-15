Спасатели Подмосковья помогли почти 1,3 тысячи человек за третий квартал 2021 года

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С июля по сентябрь сотрудники «Мособлпожспаса» смогли помочь почти 1,3 тысячи жителям Подмосковья. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области по государственной противопожарной службе Алексей Логинов принял участие в подведении итогов деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за третий квартал текущего года. За этот период на территории Подмосковья произошло две чрезвычайные ситуации и более 7,5 тысячи происшествий. Сотрудниками областной противопожарно-спасательной службы спасено и оказана помощь одной тысяче 278 гражданам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники обнаружили 168 неразорвавшихся боеприпасов, нашли 631 потерявшегося человека, в том числе 47 детей, 64 раза спасали жизни, оказывая экстренную медицинскую помощь, 163 раза погружались для проведения водолазных работ и 53 раза вылетали на воздушных судах.

До этого сообщалось, что московские спасатели выиграли чемпионат России по многоборью. Он проходил в Севастополе с 1 по 11 октября, в нем приняли участие представители поисково-спасательных формирований со всей территории России.

За главный приз боролись 20 сильнейших коллективов. На первой строчке оказались представители Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Серебро у команды из Удмуртии, а тройку лидеров замкнули сибирские спасатели.