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Съемки фильма «Вызов» пройдут, несмотря на потерю ориентации МКС

Иван Юминов

Общество
Съемки фильма «Вызов» пройдут, несмотря на потерю ориентации МКС
Фото: Роскосмос

Съемки фильма «Вызов» в американском модуле МКС пройдут, несмотря на временную потерю ориентации станции. Это следует из переговоров экипажа с Землей в пятницу, 15 октября.

— Крышки иллюминаторов разрешается открыть, — сказал экипажу специалист Центра управления полетами в Хьюстоне.

Другой специалист позднее передал, что дается «добро на съемки кино в Cupola, согласно плану», отмечает РИА Новости.

15 октября сообщалось, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз», на котором киноэкипаж будет возвращаться на Землю.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.

Замначальника Центра подготовки космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что реабилитация Шипенко и Пересильд может занять примерно десять дней после возвращения на Землю.

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