Столичная прокуратура обвинила 39-летнего мужчину в убийстве и вымогательстве

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Московская прокуратура утвердила обвинение в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и вымогательстве. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что гражданину вменяют уголовные статьи «Убийство» и «Вымогательство, совершенное в крупном размере».

По данным следствия, 29 марта прошлого года обвиняемый не менее 46 раз ударил знакомую москвичку различными бытовыми предметами из-за произошедшего между ними конфликта. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В результате женщина скончалась на месте.

— После этого обвиняемый стал требовать от своей бывшей сожительницы передачи ему денежных средств в размере 300 тысяч рублей за непричинение вреда ей и ранее убитой им женщине, которую он якобы удерживает. После получения на свою банковскую карту части требуемой суммы в размере 100 тысяч рублей, — уточнила Людмила Нефедова.

Однако после получения денежных средств обвиняемый продолжил требовать оставшиеся 200 тысяч. В результате потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

После задержания мужчины его заключили под стражу. Материалы уголовного дела прокуратура Москвы направит в Чертановский суд для рассмотрения по существу.

В четверг, 14 октября, стало известно, что сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу задержали 20-летнюю москвичку, подозреваемую в убийстве своего деда. Уточняется, что преступление произошло в ходе бытовой ссоры.