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Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 3637 человек

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 3637 человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные врачи за последние 24 часа вылечили 3637 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с инфекцией в субботу, 16 октября.

Таким образом общее число выздоровевших от ковида в городе увеличилось до 1 529 713 человек.

По последним данным, за минувшие сутки в Москве выявили 6545 новых случаев коронавируса. Кроме того, в столице был госпитализирован 1441 пациент, зафиксировано 72 летальных исхода. На ИВЛ находятся 628 человек.

Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 3637 человекФото: Оперштаб

Самым надежным способом защиты от инфекции остается вакцинация. В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

В июле в столице стартовало клиническое испытание вакцины для подростков 12–17 лет. Детей вакцинируют тем же препаратом «Спутник V», но в меньшей дозировке. В конце сентября Центр имени Гамалеи передал в Минздрав документы, чтобы зарегистрировать этот вариант вакцины.

16 октября директор центра Александр Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от COVID-19 для детей. По его словам, она может получить название «Спутник М».

Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса 3637 человек
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