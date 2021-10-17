Военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете в Новосибирске

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил мужчину с ножом во время его попытки ограбить кассу супермаркета. Обэтом в воскресенье, 17 октября, сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что сержант Эмиль Касымов во время обеденного перерыва зашел в магазин, чтобы купить продукты, и увидел, как вооруженный ножом мужчина требует у продавца отдать выручку из кассы.

— Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Командование военного округа представило министру обороны РФ предложение о награде военнослужащего.

12 октября двое неизвестных мужчин в форме правоохранителей в районе Новокосино на востоке Москвы надели на мужчину наручники, а после ограбили его. Злоумышленников разыскивает полиция.