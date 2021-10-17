Военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете в Новосибирске
В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил мужчину с ножом во время его попытки ограбить кассу супермаркета. Обэтом в воскресенье, 17 октября, сообщило Министерство обороны России.
Уточняется, что сержант Эмиль Касымов во время обеденного перерыва зашел в магазин, чтобы купить продукты, и увидел, как вооруженный ножом мужчина требует у продавца отдать выручку из кассы.
— Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции, — говорится в сообщении на сайте министерства.
Командование военного округа представило министру обороны РФ предложение о награде военнослужащего.
12 октября двое неизвестных мужчин в форме правоохранителей в районе Новокосино на востоке Москвы надели на мужчину наручники, а после ограбили его. Злоумышленников разыскивает полиция.