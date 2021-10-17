Московский зоопарк в День отца рассказал о самых заботливых самцах

Фото: Московский зоопарк

Среди обитателей Московского зоопарка встречается много самцов, которые становятся заботливыми родителями. О них в День отца рассказали в пресс-службе зоосада

Так, гривистый волк Фалькао, являющийся главой семейства, после появления потомства заботился о нем и следил, чтобы волчата хорошо питались.

— Однажды он долго гонялся за своим сыном, упрашивая его доесть перепелку, — написали в Instagram-аккаунте зоопарка.

Рысь по кличке Чип также отличился заботливым отношением к самке Гайке и всем рысятам. Самец кустарниковой собаки Вицли-Пуцли проявил себя как ответственный папаша. Он выкапывал нору для самки с детенышами и приносил молодой маме еду, а также охранял и оберегал ее и щенков.

В зоопарке рассказали, что заботливые родители встречаются также у большинства самцов-птиц.

— Романтичные пингвины-самцы дарят своим самкам камни, которые потом они вместе закладывают в фундамент совместного гнезда. После этого пингвины по очереди насиживают яйца и выкармливают вылупившихся птенцов, — отмечается в сообщении.

Аналогичным поведением отличаются фламинго, лебеди, полярные совы, орланы и другие.

В понедельник, 11 октября, стало известно, что Московский зоопарк переходит на зимний режим работы. Специалисты зоосада начали переводить питомцев во внутренние вольеры. Так, например, в теплые помещения переместились обезьяны, а медведи стали выходить на улицу только по утрам.