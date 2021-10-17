Космонавт рассказал о бардаке на МКС после съемок фильма

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) после съемок фильма «Вызов» остался беспорядок. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время переговоров с Землей, транслируемых НАСА.

— Все хорошо, стало посвободнее. Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте, — приводит слова Шкаплерова РИА Новости.

Космонавт добавил, что им «на сегодня хватает работы», так как нужно будет разложить вещи по местам.

До этого сообщалось, что космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, вернувшиеся в воскресенье, 17 октября, из космоса, где проходили съемки фильма «Вызов», приехали в Звездный городок для прохождения реабилитации.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с Пересильд, Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане. Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.