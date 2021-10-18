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Свидание с незнакомцем обернулось для девушки обращением в полицию

Илья Ашуров

Происшествия
Свидание с незнакомцем обернулось для девушки обращением в полицию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Чечёрский проезд Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 20-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемый пригласил на свидание девушку, с которой до этого общался непродолжительное время. Молодые люди решили уединиться и пошли в гостиницу, расположенную в Чечерском проезде. Там мужчина начал вести себя агрессивно: он взял в руки нож, повалил девушку на кровать и стал требовать у нее деньги.

Наличных у девушки не оказалось, тогда нападавший потребовал перевести ему деньги через приложение мобильного банка. Таким образом он заполучил 50 тысяч рублей.

Позже жертве удалось сбежать и сообщить о случившемся в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в том же номере гостиницы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний приезжий. При задержании сотрудниками полиции изъят складной нож, а также банковская карта с денежными средствами, которые перевела потерпевшая, — рассказали в ведомстве.

Свидание с незнакомцем обернулось для девушки обращением в полициюФото: МВД по Москве

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.

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