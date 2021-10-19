Названы продукты, которые россияне покупают чаще всего

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Наибольшее количество трат россиян на продукты в период с января по сентябрь 2021 года приходится на хлеб и молоко. При этом количество покупок этих товаров сократилось на 7 и 12 процентов соответственно по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании банка «Русский стандарт».

Лидерами по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках за три квартала этого года являются продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС. Среди продуктов лидируют хлеб, молоко, мясо, кофе и сыр. Также в первую десятку лидеров продуктовых товаров попал корм для домашних животных.

Товарами-лидерами в категории «Средства гигиены» стали мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки.

Также исследование показало, что за три квартала 2021 года пакет был в чеках на 9 процентов реже, чем за такой же период в прошлом году.

— Можно предположить, что россияне стали реже посещать магазины в обозреваемый период. Прошлый год научил их пользоваться доставкой, в которой пакет бесплатный и в чеке не отражается, — отметили в кредитной организации.

В текущем году бензин двух самых популярных марок (Аи-95 и Аи-92) оказывался чаще в чеках на 16 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. При этом Аи-95 покупали чаще, чем Аи-92.

В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству товаров в чеках клиентов банка за три квартала 2021 года, а также три квартала 2020 года, передает ТАСС.

Экономист рассказал, что будет дорожать в магазинах медленнее всего. Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сообщил, что товары не первой необходимости и сезонные овощи и фрукты будут дорожать в магазинах медленнее всего.

Министерство экономического развития РФ представило прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего поднимутся цены к концу года. Это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2 процента. При этом в среднем инфляция составит 6,8 процента.