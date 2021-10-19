Бедных россиян будут считать новым методом

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В Росстате приняли решение изменить методы оценки финансового положения жителей России и пересчитывать бедных граждан по новым правилам. Особое внимание служба государственной статистики планирует уделить многодетным семьям и людям старшего возраста. Контракт на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы на сумму 3,52 миллиона рублей появился во вторник, 19 октября, на портале госзакупок.

Авторы исследования должны будут подготовить рекомендации по выборочному наблюдению за финансовым состоянием россиян. Отмечается, что при такой методике наблюдение охватывает одних и тех же респондентов на протяжении долгого времени.

В оценку доходов населения планируется включать социальные льготы и финансовые активы. В будущем эти данные можно будет использовать при разработке социальных и демографических мер.

В Росстате уточнили, что оценке будут подвергнуты в первую очередь малые группы, информации о которых пока недостаточно. К таким группам относятся россияне с высокими доходами или маломобильные граждане.

В настоящее время в стране вычисляют благосостояние семей на основе денежных доходов, игнорируя при этом нефинансовые блага, полученные от государства, пишет РБК.

Средний размер пенсии у неработающих граждан к 2024 году составит 20 469 рублей. Об этом свидетельствует заключение на проект федерального закона № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованное на сайте Счетной палаты РФ.

К 2024 году также будет сокращена разница между соотношением средней зарплаты россиян и получаемой ими пенсии. В 2022 году она составит 30,9 процента, в 2023 году — 30,5 процента, в 2024 году — 30,1.