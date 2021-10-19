Маркетолог рассказал, как вызвать у потребителя симпатию к вашему продукту

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Эксперт по маркетингу, писатель Владислав Бермуда рассказал, как привлечь внимание покупателя к выпускаемой продукции.

По его словам, не нужно думать за клиента, нужно спрашивать — проводить опросы. Причем не просто у людей, которые могут не являться вашей целевой аудиторией, а именно у потенциальных и существующих клиентов.

Эксперт отметил, что чаще всего люди не покупают продукт не из-за высокой цены. Причины могут быть в другом: долгая доставка, не та комплектация, не тот функционал, нет необходимости в продукте. И если бизнес соберет причины отказов путем опроса, то он сможет доработать свой продукт и продать его по желаемой цене.

После проведения опросов можно определить лояльную аудиторию и сделать на нее рекламу.

— Если подключить креативное мышление и отойти от банальных способов продвижения, можно добиться любой задачи: продажи продукта-аутсайдера, увеличения прибыли даже при плохой репутации, улучшения репутации бренда — отметил маркетолог в комментарии ФАН.

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