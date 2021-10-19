Фестиваль «Кот Бродского» пройдет в Москве

Кадр из фильма «Класс» (2007)

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Стендап-шоу «Кот Бродского: говорят подростки» 29 октября приглашает горожан в ДК «Рассвет» на тематический фестиваль литературных стендапов. Тема форума — «Бу! Буллинг».

Накануне Хеллоуина участники книжного стендап-шоу поговорят со сцены о вещах более жутких, чем страшные сказки на ночь. Восемь старшеклассников и студентов первых курсов Москвы и Петербурга раскроют тему буллинга через современную литературу.

Если почитать последние исследования в области мозга у подростков, то становится ясно, что негативные эмоции, страх и беспомощность, взращиваемые в ребенке благодаря школьной или домашней травле, прямо влияют на уверенность в себе и творческий потенциал человека.

Вымышленные истории про буллинг не сравнятся с ужасом того, что происходит в реальной жизни подростков. Но они позволяют провести художественное исследование проблемы, показать, как буллинг влияет на обидчиков и их жертв, и, возможно, указать на способы решения конфликтов.

Шоу проходит при поддержке ведущих издательств. Кроме того, вместе со стендап-участниками на тему буллинга выступят эксперты из фонда «Нужна помощь» и проекта «Травли net», из издания «Такие дела», а также автор книги «Травля. Со взрослыми согласовано» Светлана Моторина.

В мероприятии также примут участие музыканты групп «После Прочтения Сжечь», «Коробка» и Саша Хлу.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба шоу.