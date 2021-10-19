«Погодная лихорадка»: как пережить резкие перепады температуры

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Жителям Москвы при резких колебаниях погоды не стоит чрезмерно нагружаться. Лучше провести эти дни спокойно, если есть возможность. Такие рекомендации жителям столицы дала врач-терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

— В эти дни лучше не устраивать генеральных уборок, переездов, на работе — серьезных авралов. С другой стороны, и совсем лежать под одеялом тоже не стоит, — отметила специалист.

По ее словам, легкая зарядка утром и прогулка на свежем воздухе помогут метеозависимым людям пережить неблагоприятные погодные условия. В занятия можно включить любой комплекс утренней гимнастики. Любители йоги могут выполнить свою разминку. А можно и просто помахать руками-ногами, сделать несколько приседаний или наклонов для разгона крови, чтобы сосуды включились в работу.

Обычно во время переменчивой погоды скачет атмосферное давление. Здоровые люди его практически не чувствуют, им ничего не стоит делать, говорит медик. А вот если у человека проблемы со здоровьем связаны с атмосферным давлением, лучше всего обратиться к врачу и обсудить этот момент.

Важный вопрос — питание. Во время нестабильной погоды Чернышова советует не голодать и не объедаться, искать золотую середину в своем пищевом ритме. Врач не рекомендует в этот период питаться тяжелыми блюдами — комбинированными, мясными, с бобовыми культурами, с копченостями. Эта пища требует значительных усилий для переваривания.

— Но и садиться на жесткую диету тоже не стоит в эти дни. То есть нужна легко усваиваемая пища, без переедания, — заключила специалист.

О «погодной лихорадке» на текущей неделе в воскресенье, 17 октября, рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, в первые дни жители Москвы должны столкнуться с температурой до шести градусов днем и заморозками по ночам, а к концу недели воздух прогреется до 14 градусов.

При этом лихорадить, говорит синоптик, будет всю Центральную Россию. В считаные дни погода будет выбрасывать нас то в климатическое будущее ноября, то в метеорологическое теплое прошлое конца сентября. Более того, в среду на дорогах ожидается даже гололед.