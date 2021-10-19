«Бессонница и давление усилятся»: астролог рассказала о влиянии полнолуния на людей

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Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от полнолуния, которое состоится 20 октября. Оно пройдет под знаком Овна в 17:56 по московскому времени и покажет результаты нашей работы, которую мы начинали в феврале-марте.

— По статистике, полнолуние является самым эмоциональным днем: происходит больше всего аварий, ссор, бытовых травм. Нужно быть крайне внимательными и осторожными. Могут возникать обстоятельства, которые от нас не зависят, — предостерегает астролог в новом видео на своем YouTube-канале.

Также эксперт рассказывает, что в это время отношения между людьми из-за гнева и ярости могут портиться, захочется их трансформировать или вовсе закончить.

— Решение, которое вы примете сейчас, может долгосрочно повлиять на ближайшие полгода. Главное, действовать не спеша. Если в полнолуние случаются неприятные вещи, на это не нужно негативно реагировать.

Полнолуние скажется на состоянии здоровья. Те, кого мучают давление и бессонница, могут ощутить на себе влияние лунного цикла, они усилятся. Также стоит быть аккуратными с горячей водой, огнем и паром.

Вместе с этим во время полнолуния будут и позитивные моменты.

— Это время большой удачи для тех, кто умеет дружить. Отношения укрепляются. Можно ждать предложения руки и сердца, получить любую подсказку от учителей и друзей, а также поддержку. Если вы ищете нужного специалиста, учителя, то вы его найдете в это время. Сейчас лучший момент для того, чтобы получать знания. Также это отличное время, чтобы продемонстрировать свой профессионализм. Творческие люди получат огромную энергию, — отмечает Ольга Стелла.

Астрологи назвали представительниц трех знаков, которые не умеют дружить.