В столице более 45 тысяч врачей получили новую форму в экипировочном центре

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Более 45 тысяч врачей 122 городских больниц и поликлиник получили новую форму в экипировочном центре департамента здравоохранения столицы. Об этом рассказали представители пресс-службы московского ведомства.

— На сегодняшний день новую форму уже получили свыше 45 тысяч работников из 122 медицинских организаций — это более 30 процентов от общего количества медработников. До конца этого года новую форму получат все сотрудники городских больниц и поликлиник, — сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

По словам представителей ведомства, при создании дизайна формы учитывались пожелания самих медиков. Форменная одежда включает различные элементы в зависимости от специфики конкретной специальности, сообщает ТАСС.

В помещении экипировочного центра расположены электронное табло и примерочные кабинки. Также для удобства посетителей здесь находится зона ожидания с удобной мебелью, где можно выпить кофе и получить бесплатное мороженое. В будущем одежда будет выдаваться медикам каждый год, обувь — раз в два года.

Разработкой собственного стиля одежды для медицинских работников в Москве занялись в прошлом году. Прежде чем появилась форма в том виде, в котором она есть сейчас, десятки экспертов, дизайнеров и врачей поработали над ее созданием. Как отметила Елена Ефремова, задача стояла непростая.