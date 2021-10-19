Андрей Бочкарев: В Москве ведется работа над запуском пилотного проекта метростроения на основе BIM

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В Москве идет активная работа над запуском пилотного проекта метростроения на основе новой методологии информационного моделирования (BIM). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Центр компетенций BIM инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» сегодня ведет работу над запуском пилотного проекта метростроения на основе новой методологии информационного моделирования (BIM). Эта разработка, использующая лучшие мировые практики, позволит ускорить процесс создания новых станций и электродепо. Сейчас в рамках выполнения пилотного проекта специалисты активно развивают необходимую базу компонентов, из которых будет состоять информационная модель, и автоматизируют рабочие процессы, — рассказал заммэра.

Он отметил, что специалисты уже ознакомили с новой методологией профессиональное сообщество. По его словам, тестировать технологию будут на базе строящегося электродепо «Красный строитель».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на конференции Going Digital 2021 в Москве сотрудники холдинга представили свои подходы к созданию методологии и продемонстрировали фрагменты пилотного проекта. Он также рассказал, что разработки на примере проектирования и строительства транспортных объектов недавно представляли в рамках форума «100+ TechnoBuild 2021», который состоялся в Екатеринбурге.

— Специалисты «Мосинжпроекта» в области информационного моделирования обладают большим авторитетом в профессиональной среде, — подчеркнул Юрий Кравцов.

Он добавил, что в настоящее время завершается прием сотрудников в центр компетенций BIM. Цифровое подразделение готово к использованию передовых технологий на всех этапах реализации проектов.

14 октября Андрей Бочкарев заявил, что в ближайшие годы в Москве необходимо будет подготовить не менее пяти тысяч специалистов, которые смогут работать в области технологий информационного моделирования.