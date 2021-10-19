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Производство ягод вырастет вдвое в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Производство ягод вырастет вдвое в Подмосковье в 2022 году
Фото: pexels.com/Olga

Производство ягод планируют увеличить в два раза в Подмосковье в следующем году. Регион может стать лидером по производству промышленной ягоды. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он рассказал о планах развития сельского хозяйства региона.

— Планируется на 100 тысяч тонн увеличить зерновые и зернобобовые, на пять тысяч тонн — масличные. По ягоде мы планируем удвоиться, и, с высокой долей вероятности, мы выйдем на первое место по производству промышленной ягоды в РФ, — отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что каждые пять килограммов ягод будут производиться в Московской области, сообщает РИАМО.

Московская область занимает первое место в стране по производству свеклы, капусты и моркови, второе место — по ягодам и огурцам в закрытом грунте.

Ранее в Ногинске открылась ярмарка «Дары осени в Подмосковье», где все желающие могут приобрести продукцию местных сельскохозяйственных производителей.

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