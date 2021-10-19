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МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москве-Сити»

Илья Ашуров

Происшествия
МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москве-Сити»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
1-й Красногвардейский проезд, д. 15Карта всех событий

МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москве-Сити». Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, возгорание возникло на 23-м этаже в башне «Меркурий». Сейчас пожарные ищут источник возгорания. Людей из здания эвакуируют.

Видео: Telegram-канал «112»

Собеседник «ВМ» уточнил, что пожар оперативно ликвидировали. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

В общей сложности из здания эвакуировали 500 человек.

Позже в пресс-службе МЧС по городу заявили, что в 16:15 поступило сообщение о возгорании по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

— На 23-м этаже произошло короткое замыкание с последующим возгоранием кабеля на площади одного погонного метра. Возгорание было ликвидировано до прибытия ПСП. Сведений о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.

В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.

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