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МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москве-Сити»
МЧС проверяет информацию о пожаре в «Москве-Сити». Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, возгорание возникло на 23-м этаже в башне «Меркурий». Сейчас пожарные ищут источник возгорания. Людей из здания эвакуируют.
Собеседник «ВМ» уточнил, что пожар оперативно ликвидировали. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
В общей сложности из здания эвакуировали 500 человек.
Позже в пресс-службе МЧС по городу заявили, что в 16:15 поступило сообщение о возгорании по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.
— На 23-м этаже произошло короткое замыкание с последующим возгоранием кабеля на площади одного погонного метра. Возгорание было ликвидировано до прибытия ПСП. Сведений о пострадавших не поступало, — заключили в пресс-службе ведомства.
В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.
В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Силами МЧС спасено шесть человек. В результате пожара два человека пострадали.