Суд приговорил к четырем годам колонии женщину, пытавшуюся продать своего ребенка

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Суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы Луизу Гаджиеву, которая пыталась продать собственного ребенка. Об этом во вторник, 19 октября, «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд назначил Гаджиевой четыре года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, — заключила Нефедова.

Луиза Гаджиева была арестована в октябре 2020 года. Ее задержали с поличным в кафе на Измайловском шоссе при получении 300 тысяч рублей. Искать покупателей для своего ребенка она начала, будучи на восьмом месяце беременности.

До этого столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпиковой, которая в ноябре прошлого года, находясь в Тюмени, решила продать свою дочь в рабство с предоставлением сексуальных услуг через интернет. За продажу ребенка она потребовала миллион рублей.

Сделка купли-продажи должна была состояться в гостинице на севере Москвы, куда обвиняемая приехала со своей дочерью. Оперативники под видом покупателей отдали женщине деньги и задержали Карпикову во время передачи ребенка.