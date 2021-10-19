Путин обсудил выборы в Госдуму с главой «Единой России» Васильевым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с главой партии «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 19 октября.

— Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам, — рассказал представитель Кремля.

Путин после выборов в Госдуму успел встретиться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Кроме того, глава государства пообщался с руководителем «Новых людей» Алексеем Нечаевым, а также лидером «Справедливой России — За правду» Сергеем Мироновым, отмечает РИА Новости.

12 октября Путин назвал повышение доходов граждан базовой задачей на встрече с депутатами Госдумы. Он добавил, что существуют три главных приоритета в проекте федерального бюджета, который должна утвердить нижняя палата парламента: в их число вошли социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

С 2022 года, по замыслу президента, необходимо перейти на индексацию материнского капитала и других социальных выплат по фактической инфляции. Для реализации этих целей есть достаточно средств в бюджете, уточнил он.