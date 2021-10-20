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В Кремле прокомментировали возможные перестановки в составе правительства

Полина Долганова

Политика
В Кремле прокомментировали возможные перестановки в составе правительства
Фото: Администрация президента РФ

Кадровые перестановки в составе правительства Российской Федерации никогда не анонсируют в Кремле. Об этом в среду, 20 октября, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы никогда не анонсируем, — заявил представитель Кремля.

Накануне в СМИ появилась информация, что в составе кабмина РФ могут произойти изменения, пишет РИА Новости.

12 октября состоялось первое пленарное заседание вновь избранной Государственной думы. Как все прошло и что будет нового, выясняла «Вечерняя Москва».

Заседание открыла первая в мире женщина-космонавт, депутат фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова. Парламентарий подчеркнула, что наиболее важной и первейшей для новой Думы задачей станет принятие бюджета будущей трехлетки. Также предстоит рассмотреть вопросы, связанные с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), возвратом незаконно изъятых пенсионных накоплений, продлением дачной амнистии до 2031 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, у всех депутатов «есть общие цели». Он отнес к ним повышение благосостояния граждан, обеспечение экономического роста, безопасности и защиты суверенитета России.

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