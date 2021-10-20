«Сколько калорий в борще»: какие рецепты россияне чаще всего ищут в интернете

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В Международный день повара, который отмечается 20 октября, поисковый сервис «Яндекс» выяснил, какие рецепты россияне ищут чаще всего.

В течение года жителей страны наиболее часто интересовал рецепт шарлотки, блинов, сырников, оливье, селедки под шубой, солянки, мимозы, греческого салата, драников и оладий.

При этом чаще всего пользователи хотели выяснить, как приготовить яйца, кролика, говяжью и куриную печень, куриные сердечки, кальмаров, рис, утку, баклажаны и цветную капусту.

В запрос «как едят» россияне наиболее часто добавляли авокадо, манго, фейхоа, инжир, устрицы, раки, личи, айва, хинкали и гранат. В рейтинг по запросу «с чем пить» вошли мартини, джин, виски, ром, егермейстер, бакарди, вино, текила, ликер и коньяк.

Также пользователи задавались вопросом, что представляют собой такие блюда, как фуагра, поке, буррито, севиче, хаш, паэлья, фалафель, хумус, консоме и фрикасе.

В популярные запросы о борще вошли «как приготовить борщ», «как правильно варить борщ, чтобы он был красный», «как приготовить холодный борщ», «сколько калорий в борще», «чем отличается украинский борщ от русского», «чем отличается борщ от щей».

Относительно популярного салата оливье россиян интересовало, сколько варить овощи для салата, сколько в нем калорий, кто его придумал, а также сколько хранится оливье без майонеза в холодильнике и какие огурцы лучше использовать.

В случае с блинами россияне выясняли, почему они прилипают к сковороде, как заворачивать блины с начинкой и сколько в них калорий.

Также пользователи довольно часто интересовались блюдами из детства. Так, запросы со словами «как в детстве» чаще всего включали слова колбаски из печенья, орешки со сгущенкой, коржики, печенье в формочке, вафли в вафельнице, творожная запеканка, омлет и песочное пирожное с повидлом, пишет «Москва 24».

До этого аналитический центр университета «Синергия» выяснил, что россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, машины и гаджетов.