Москвичам рассказали о благоустройстве магистрали Красная Пресня — Звенигородское шоссе

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

В рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня — Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания высадят около двух тысяч деревьев и кустарников. Об этом в среду, 20 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной. В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению, — рассказал он.

На улице Красная Пресня специалисты высадят 30 новых деревьев и 480 кустарников, а на участке Звенигородского шоссе — 40 деревьев и около 800 кустарников.

Парк Декабрьского восстания пополнится 500 новыми кустарниками и 127 деревьями. Среди последних дубы, клены, липы, ясени и многие другие.

Выбор зеленых насаждений обуславливается двумя факторами — их адаптацией к сложным условиям мегаполиса и эстетическому соответствию уличным пространствам. Специалисты учитывают даже смену цвета растения во время цветения.

Корни кустарников специальным слоем уберегут от гниения. Если они не приживутся, то в течение двух лет подрядная организация заменит их на другие.

До этого сообщалось, что около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников высадят на острове Балчуг. Высадку осуществят на четырех благоустроенных набережных острова, на Садовнической улице и в Репинском сквере.