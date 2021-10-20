Сотрудник пункта выдачи обокрал интернет-магазин более чем на два миллиона рублей

Фото: МВД

Работник интернет-магазина придумал преступную схему, с помощью которой ему удалось похитить товары на крупную сумму денег. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, полиция задержала 23-летнего москвича, который работал в пункте выдачи онлайн-магазина. Злоумышленник заказал с разных аккаунтов 23 дорогостоящих смартфона. Когда товар прибыл в пункт выдачи, он вытащил из коробок телефоны, а на их место положил дешевые бытовые предметы. Поставщику он заявил, что смартфоны подлежат возврату, так как заказчики отказались их покупать.

— Настоящие телефоны мужчина сбыл. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей, — заключил Васенин.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще один необычный случай кражи товаров интернет-магазина произошел на западе столицы. 32-летний москвич заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали.