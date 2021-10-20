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Перед судом предстанет обвиняемый в торговле поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет обвиняемый в торговле поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 34-летнего москвича, который в марте этого года продал два поддельных сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемый купил поддельные сертификаты у неизвестных с целью их последующей перепродажи. В марте 2021 года он через курьера продал их за семь тысяч рублей.

Спустя некоторое время злоумышленника задержали. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело по статье «Сбыт поддельного официального документа».

— Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — заключила Нефедова.

Во время пандемии коронавируса мошенники пытались нажиться на COVID-19. Однако, как выяснилось, занимались этим не только преступники, но и те, кто должен лечить граждан. Так, оказалось, что за деньги некоторые врачи готовы были идти на нарушение закона. В частности, они продавали сертификаты о вакцинации, не делая прививку пациенту. «ВМ» поговорила с экспертами и узнала, что грозит за продажу документов не только «продавцам» в медицинских халатах, но и тем, кто купил подобный сертификат.

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