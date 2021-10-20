Третьяковская галерея представит ретроспективу фильмов с участием Бруно Ганца

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Государственная Третьяковская галерея с 22 октября приглашает ценителей хорошего кино на показы второй части ретроспективы фильмов с участием швейцарского актера Бруно Ганца. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения мастера.

Бруно Ганц за шестьдесят лет кинематографической карьеры снялся в фильмах многих выдающихся режиссеров. Он — легендарный «ангел» из фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином». С ним работали Тео Ангелопулос, Вернер Херцог, Эрик Ромер, Терренс Малик и Ларс фон Триер, Терренс Малик.

Программа «Бруно Ганц: XXI век» состоит из десяти фильмов, снятых в период с 2000 по 2019 годы. Актер предстанет в совершенно разных, порой даже противоположных ипостасях: в роли Верджа — он же древнеримский поэт Вергилий («Дом, который построил Джек», режиссер Ларс фон Триер), в роли Адольфа Гитлера («Бункер», режиссер Оливер Хиршбигель), в роли жертвы нацистов («Еврей должен умереть», режиссер Якоб Бергер), в роли доктора Фрейда («Мой друг Зигмунд Фрейд», режиссер Николаус Лейтнер), в роли исландского официанта («Хлеб и тюльпаны», режиссер Сильвио Сольдини).

5 и 9 ноября на показах кинолент «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Якоб Бергер.Они расскажут о работе с великим актером.

Закроет ретроспективу 26 ноября последняя работа мастера в кино — фильм «Тайная жизнь» американского режиссера Терренса Малика.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.