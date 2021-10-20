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Политолог прокомментировал обвинения главы Пентагона в адрес России

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог прокомментировал обвинения главы Пентагона в адрес России
Фото: centcom.mil

Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия виновна в развязывании войны в Донбассе.

Заявление Остина — позиция демократов, которые начали предвыборную кампанию – 2022, а также прямая угроза в адрес России, но она бездоказательна, отметил он.

Сергей Судаков отметил, что подобные заявления просто бросаются в воздух.

Политолог уточнил, чтоСША продолжают оказывать давление на Россию, особенно учитывая конъюнктуру последних дней в связи решением НАТО о высылке российских дипломатов и вынужденного закрытия представительства альянса в Москве, передает Life.ru.

Ранее глава Пентагона Остин Ллойдзаявил, что США продолжат оказывать помощь Украине из-за препятствий, которые Россия якобы чинит урегулированию ситуации в Донбассе, передает «Царьград». По его словам, Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию ситуации.

До этого В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским.

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