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«Талибан»* оценил прошедшую в московском формате встречу

Иван Юминов

Политика
«Талибан»* оценил прошедшую в московском формате встречу
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Радикальное движение «Талибан»* считает, что встреча в московском формате прошла хорошо. Об этом заявил вице-премьер правительства Афганистана, глава делегации Абдул Салам Ханафи в среду, 20 октября.

— Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. «Талибан»* ценит и приветствует инициативу России, — рассказал политик.

Участники встречи, по его словам, поддержали разморозку активов правительства Афганистана. На самом деле они являются активами афганского народа, заверил Ханафи.

Члены формата также подтвердили важность контактов с талибами*, подчеркнул он. Новая афганская власть проведет очередные реформы и изменения в правительстве, приводит слова Ханафи РИА Новости.

20 октября в столице России прошло заседание по Афганистану с участием делегаций десяти стран региона в московском формате. В ходе заседания участники обсудили военно-политическую ситуацию в стране, консолидацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса, а также рассмотрели вопросы формирования инклюзивного правительства.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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