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Московский «Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы

Иван Юминов

Спорт
Московский «Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы
Фото: Twitter / fcsm_official

Английский футбольный клуб «Лестер» одержал победу над московским «Спартаком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (ЛЕ). Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 4:3.

Красно-белые отметились дублем Александра Соболева (11-я и 86-я минуты), а также мячом Джордана Ларссона (44-я). Покер в составе англичан оформил Патсон Дака (45-я, 48-я, 54-я, 79-я).

«Спартак» с тремя очками по итогам трех матчей занимает третье место в группе С. Четыре балла позволили «Лестеру» расположиться на второй позиции, возглавляет группу польская «Легия». Московский клуб сыграет в четвертом туре ЛЕ с «Лестером» 4 ноября в Англии.

16 октября футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку во время матча Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 2:2.

Стычка началась после первого тайма. Перед этим случилась перепалка между защитником красно-белых Самуэлем Жиго и хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

Желтые карточки в составе «Спартака» получили Жиго, Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев. Предупреждения также получили игроки бело-голубых: Захарян, Вячеслав Грулев, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски.

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