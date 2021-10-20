Воробьев: Ограничения по COVID-19 в Подмосковье распространятся только на непривитых

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ограничительные меры против коронавирусной инфекции в Московской области будут распространяться только на тех граждан, которые не вакцинировались от ковида. Об этом в среду, 20 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава области отметил, что около 85 процентов пациентов с коронавирусом — это непривитые люди старше 50 лет.

— Мы будем делать акцент на тех, кто не привился. Ограничения коснутся только их. Если у тебя есть QR-код, если у тебя есть подтверждающие документы, ты не будешь чувствовать ограничений. Но если тебе за 60 и ты по-прежнему игнорируешь (вакцинацию — прим. «ВМ»), риск заболеть у тебя очень высок. И мы тебя должны сберечь, — объяснил Андрей Воробьев.

Также губернатор подчеркнул, что в настоящий момент областная система здравоохранения переживает колоссальные нагрузки. Несколько больниц власти решили перевести исключительно под лечение зараженных коронавирусом.

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— В частности, родильные дома и другие клиники. Сегодня середина недели, у нас приходит 200–210 тысяч человек в поликлиники. Поэтому нагрузка на врачей очень высока, — заключил он в интервью телеканалу «Россия 1».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.