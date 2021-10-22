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Год истории России и Греции решили продлить на 2022-й

Полина Долганова

Общество
Год истории России и Греции решили продлить на 2022-й
Фото: Пресс-служба Совфеда

Объявленный на текущий год Год истории России и Греции решили продлить до 2022-го, так как некоторые мероприятия невозможно было провести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, начало греческой национально-освободительной борьбы является крайне важным как для России, так и для Греции.

— Руководители наших стран, премьер-министр Греции и президент России, объявили 2021 год Годом истории России и Греции. В силу пандемии целый ряд запланированных мероприятий — их только в России более 140 — не состоялись, и принято решение продлить этот год на 2022 год, — сказала Матвиенко в интервью для программы «Парламентская трибуна» телеканала парламента Греции.

Она уточнила, что сохранение памяти важно для греческой и российской молодежи, которая должна продолжать дружеские традиции.

Матвиенко также выразила благодарность Греции за то, что она помнит общую с Россией историю и не пытается ее переписать.

Год истории РФ и Греции был приурочен к 200-летию начала греческой национально-освободительной борьбы. Год истории 25 марта 2020 года официально объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Пятый Международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века» открылся в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя и на соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ 21 августа. Фестиваль проводился в рамках перекрестного года истории России и Греции.

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