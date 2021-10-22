Врач пояснил, почему возросло число пациентов с инсультами

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Врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что в больницах Петербурга выросло количество людей с инсультами, а также увеличилось число летальных исходов.

Рост числа пациентов с инсультами, по мнению врача, связанс одним из наиболее пагубных осложнений ковида — влиянием на образование тромбов в кровеносных сосудах. У многих под воздействием коронавирусной инфекции образуются многочисленные тромбы, это блокирует кровеносные сосуды, в том числе и в головном мозге. Возникают целые очаги миркроишемии, могут быть и макроочаги.

Медик пояснил, что мозгу, в отличие от ряда других органов, требуется очень много кислорода, и снижение кровоснабжения способно убить его за считанные минуты.

— Если лишить питания какую-то часть мозга или всего мозга, эта часть умрет за 15 минут, полностью и необратимо. Именно с этим связано увеличение количества инсультов, — пояснил Холодов в комментарии изданию «Невские новости».

Хорошев добавил, что проблемы с кровоснабжением могут быть связаны с множеством других факторов, включая потребление недостаточного количества воды за сутки.

До этого ученые перечислили продукты, снижающие на 80 процентов риск инсульта.