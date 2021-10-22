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Чемпион мира по Dota 2 откроет тренировочную базу в центре столицы

Михаил Алимов

Город
Чемпион мира по Dota 2 откроет тренировочную базу в центре столицы
Фото: Instagram/team_spirit
сибирский проезд 2Карта всех событий

Российская киберспортивная команда Team Spirit арендовала у Москвы помещения в центре города общей площадью около 800 квадратных метров. Они намерены разместить там тренировочную базу. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил брокер сделки Point Estate.

— В новом офисе Team Spirit после ремонта откроет креативное пространство и тренировочную базу для подготовки к крупным турнирам, — передает сообщение РИА Новости.

Помещения расположены на четырех этажах в БЦ «Сибирский», который находится в доме № 2 в Сибирском проезде. Срок аренды составляет семь лет.

Команда Team Spirit из России 17 октября одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2. Игроки получили около 18,2 миллиона долларов. Китайцам за второе место вручили 5,2 миллиона долларов. Третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона.

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