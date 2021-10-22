Самое низкое атмосферное давление в этом столетии зафиксировано в столице

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В Москве зафиксировано самое низкое в этом столетии атмосферное давление. Столбики барометров опустились до 730, 9 миллиметра ртутного столба. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает портал «Метеоновости».

— Стараниями атлантического циклона атмосферное давление в ночь на 22 октября в Москве, на ВДНХ, понизилось до 730, 9 мм (974,2 гПа). В текущем столетии в столице в этот день ни разу не было столь низкого давления, почти на 20 единиц ниже нормы, — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что оно может опуститься еще сильнее, но исторические рекорды не побьет. Столбики барометров максимально опускались в этот день в 1978 году. Тогда давление было 728,9 миллиметра.

До этого синоптики рассказали москвичам о погоде 22 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области — 9–14 градусов. Ветер юго-западный 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 15–20 метров в секунду.