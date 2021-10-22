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В Кремле ответили на вопрос о мерах поддержки граждан во время пандемии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Кремле ответили на вопрос о мерах поддержки граждан во время пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Введение новых мер поддержки населения из-за распространения коронавирусной инфекции пока не рассматривается. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время в стране действуют точечные меры поддержки матерей-одиночек, семей с детьми и других групп граждан.

— Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

До этого Песков заявил, что вынужденные выходные дни могут прервать цепочку заболевания коронавирусом. Решение о нерабочих днях принимается на основании динамики прироста больных. По словам представителя аппарата президента, российскому лидеру каждый день докладывают об эпидемиологической ситуации в стране. Пресс-секретарь подытожил, что в стране вакцинируется меньше граждан, чем в Европе. В связи с этим можно сделать вывод о проблемах с сознательностью россиян.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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