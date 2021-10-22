Появились подробности о нарушениях на заводе под Рязанью, где произошел взрыв

Фото: МЧС

Ростехнадзор регулярно находил нарушения на заводе компании «Разряд» в Рязанской области, где произошел взрыв с последующим возгоранием в пятницу, 22 октября. Об этом пишут некоторые СМИ.

Так, в 2015 году специалисты выявили там нарушения промышленной безопасности, а в 2018 обнаружили неправильное размещение взрывчатых материалов на складе.

В 2019 году в цехе сломалась часть системы пожаротушения. Аналогичные нарушения были выявлены и в 2021 году.

По информации Telegram-канала SHOT, руководство завода утверждает, что сотрудники МЧС не выписывали им никаких штрафов. А все вышеуказанные недочеты оперативно исправлялись.

Пожар произошел утром в пятницу в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

К настоящему моменту открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

Официальная причина трагедии остается неизвестной, однако источник рассказал агентству, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 16.