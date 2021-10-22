Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вызывает улыбку»: красноярская ГИББД сняла ролик по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Илья Ашуров

Общество
«Вызывает улыбку»: красноярская ГИББД сняла ролик по мотивам сериала «Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара» / 2021

В красноярской ГИБДД сняли ролик по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». В опубликованном видео автоинспектор в «образе куклы-убийцы» штрафует граждан за переход дороги на красный сигнал светофора.

В региональном ГУ МВД рассказали, что ролик придумали креативные сотрудники отдела пропаганды ГИБДД. На его съемку потратили не более десяти минут.

— Реакция достаточно положительная. В основном вызывает улыбку и понимание профилактического посыла, — цитирует ведомство Telegram-канал «Подъем».

Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. Сюжет корейской фантастики не нов — зрители увидят очередные игры на выживание, главный приз в которых составляет сорок миллионов долларов.

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов предупредил об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей.

Южнокорейская драма покорила сердца зрителей по всей планете, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, с чем связана такая популярность сериала.

Читайте также:
СериалыКрасноярскГИБДД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте