«Вызывает улыбку»: красноярская ГИББД сняла ролик по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Кадр из сериала «Игра в кальмара» / 2021

В красноярской ГИБДД сняли ролик по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара». В опубликованном видео автоинспектор в «образе куклы-убийцы» штрафует граждан за переход дороги на красный сигнал светофора.

В региональном ГУ МВД рассказали, что ролик придумали креативные сотрудники отдела пропаганды ГИБДД. На его съемку потратили не более десяти минут.

— Реакция достаточно положительная. В основном вызывает улыбку и понимание профилактического посыла, — цитирует ведомство Telegram-канал «Подъем».

Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. Сюжет корейской фантастики не нов — зрители увидят очередные игры на выживание, главный приз в которых составляет сорок миллионов долларов.

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов предупредил об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей.

Южнокорейская драма покорила сердца зрителей по всей планете, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, с чем связана такая популярность сериала.