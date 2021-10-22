Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 103к1 Карта всех событий

На Волгоградском проспекте перед пересечением с Волжским бульваром столкнулись четыре автомобиля. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 103, корпус 1, на Волгоградском проспекте.

— Заняты две полосы движения в сторону пересечения с Волжским бульваром, для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что на месте аварии работают оперативные службы.

Днем 22 октября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль Kia. В результате автомобиль Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми.

В ГИБДД отметили, что в результате происшествия пострадал трехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени. Позже с места аварии пострадавшего эвакуировал вертолет.

До этого в ГИБДД рассказали, что за январь–сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.