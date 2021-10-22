Движение на Киевском направлении МЖД введено в график

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Поезда на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) курсируют по расписанию после задержки из-за упавших на путь и контактную сеть деревьев. Об этом рассказали представители пресс-службы магистрали.

— Движение на участке Обнинское — Нара Киевского направления МЖД восстановлено после ликвидации железнодорожниками последствий урагана, повалившего деревья на путь и контактную сеть. Поезда на участке курсируют по расписанию, — сообщили в пресс-службе МЖД.

Ранее сообщалось, что из-за прошедшего в Калужской области урагана, повалившего деревья на пути и контактную сеть, на участке Обнинское — Нара Киевского направления МЖД задерживалось несколько поездов. Опоздание составляло около двух часов.

Ранее в пятницу сильный ветер повалил более 40 деревьев в разных районах Подмосковья. Также в результате разыгравшейся стихии в 26 поселениях возникли перебои с электроснабжением. Максимальная скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду.