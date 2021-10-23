Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и тринадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В воскресенье, 17 октября, в законную силу вступил приказ МВД РФ, который вносит изменения в правила вывоза детей за границу. Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд ребенка из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

До этого опекуны могли указывать только те даты и страны, в которые можно вывозить ребенка.

Также аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса.